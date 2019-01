WhatsApp, Instagram und Messenger: Facebook will seine verschiedenen sozialen Netze miteinander verknüpfen - und weckt damit viel Argwohn. Selbst die Bundesregierung zeigt sich alarmiert.

Ob ein Internetdienst erfolgreich ist, lässt sich ganz gut daran ablesen, dass er seinen Weg in den Duden findet. Seit 2004 googeln die Deutschen, seit 2017 whatsappen sie. Der Austausch über den Messenger ist schnell, bequem und kostenlos. 1,5 Milliarden Menschen weltweit nutzen diesen Dienst - mehr als jeder Dritte mit Zugang zum Internet. 65 Milliarden Nachrichten, Emojis und Herzen rauschen täglich durch WhatsApp. Doch mit der gewaltigen Größe solcher Dienste wächst bei vielen Menschen auch die Sorge, dass sie von niemandem mehr zu kontrollieren sind. So war es bei Google. Und so ist es nun bei WhatsApp.

Passendere Werbung

Seit fünf Jahren gehört WhatsApp zum Reich von Mark Zuckerberg, Gründer und Chef von Facebook. Mit dem Dienst sowie dem Facebook Messenger dominiert der Konzern die Kommunikation in weiten Teilen der Welt. Von China einmal abgesehen, wo die meisten Menschen über Plattformen des chinesischen Konzerns Tencent, nämlich WeChat und QQ, Nachrichten versenden und sich auch Geld überweisen oder Termine beim Arzt machen lassen.

Zuckerberg organisiert also einen beträchtlichen Teil der globalen Kommunikation: von Familien, die in Chats ihre Alltagstermine abstimmen, über Unternehmen, die damit Kunden betreuen, bis hin zu Aktivisten, die sich so verabreden. Und nun überlegt der Facebook-Chef auch noch, WhatsApp, Facebook Messenger und das ebenfalls zum Konzern gehörende Fotonetzwerk Instagram zu verzahnen, sodass sich die Nutzer der drei Plattformen untereinander austauschen können. Bei der Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch bestätigte Zuckerberg die Pläne, die Chatdienste auf eine gemeinsame technische Plattform zu bringen. Noch seien die Überlegungen in einem frühen Stadium, die Umsetzung für 2020 oder später geplant.Die Vorstellung sorgt dennoch für Aufregung - bis in die Bundesregierung. "Es scheint endgültig aus zu sein mit Mark Zuckerbergs Versprechen, dass Instagram und WhatsApp unabhängig bleiben", sagt Bundesjustizministerin ...

