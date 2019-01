Die Trommeltrockner sind eine Weiterentwicklung der Baureihen TK und TK+. Sie ergänzen die bisherigen Systeme durch die Möglichkeit der Kühlung auf besonders niedrige Feststofftemperaturen sowie der effizienten Wärmerückgewinnung und sind dadurch energieeffizient. Trocken-Kühltrommeln werden insbesondere zur Behandlung von Mineralstoffen, beispielsweise in der Baustoffindustrie, eingesetzt. Für die weitere Verarbeitung benötigen die getrockneten Materialien ein niedriges Temperaturniveau. Dies wird durch die Kühlung erreicht, welche unmittelbar nach der Trocknung erfolgt. In den meisten Anwendungen der Bau- und Mineralstoffindustrie sind gekühlte Feststoff-Temperaturen von 55 bis 60 °C ausreichend. In einigen Fällen werden jedoch besonders niedrige Temperaturen der ...

