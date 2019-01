- Wall Street steigt, USD an breiter Front unter Druck- US-Sanktionen gegen Venezuela für Ölhändler im Fokus- EURUSD mit Potenzial zur Trendwende, DE30 leicht höherDie Fed beließ am Mittwochabend wie erwartet das Zinsniveau unverändert und nahm ähnlich wie die EZB aufgrund zunehmender Abwärtsrisiken eine dovische Haltung ein. Die Wall Street atmete auf, wobei der S&P 500 den höchsten Kursstand seit acht Wochen erreichte und der USD an breiter Front unter Druck geriet. Nach der Fed-Sitzung im Dezember hatten das FOMC und der Geldmarkt sehr unterschiedliche Vorstellungen was den zukünftigen Zinspfad angeht und die Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell ließen einigen Spielraum für Interpretationen. Diesmal war die Nachricht allerdings klar: Es wurde signalisiert, dass vorerst keine Zinserhöhungen vorgenommen werden und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...