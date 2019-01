Dewpoint Therapeutics, ein Unternehmen, das den aufkommenden Bereich von biomolekularen Kondensaten für die Wirkstoffentdeckung anwendet, startete heute eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 60 Millionen USD. Die Finanzierungsrunde wurde von Gründungsinvestor Polaris Partners geleitet, dem sich Samsara BioCapital, 6 Dimensions Capital, EcoR1 Capital, Alexandria Venture Investments und Leaps by Bayer anschlossen.

Dewpoint nutzt die neuesten Erkenntnisse zu biomolekularen Kondensaten, die von Anthony Hyman, Gründer des Max-Planck-Instituts für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden, und Richard Young, Gründer des Whitehead Institute, geboten wurden, um Behandlungsmöglichkeiten für die schwersten Krankheiten zu finden. Biomolekulare Kondensate sind bereits seit langem bekannt, wurden in der Vergangenheit jedoch wenig untersucht, da ihre Analyse mittels traditioneller Methoden für die Wirkstoffentdeckung, wie Proteinkristallographie und Assays zum biochemischen Vorgang, schwierig ist. Kondensate sind klar definierte, membranlose Organellen innerhalb von Zellen, die intrinsisch ungeordnete Proteinbereiche nutzen, um bestimmte Proteine und Nukleinsäure in Zellen zu organisieren. Dafür führen sie diese in hoher Konzentration zusammen, um die chemischen Reaktionen, die für das Leben der Zellen entscheidend sind, deutlich zu verstärken. Ein zunehmendes Verständnis von Kondensaten bietet neue Einblicke in die Zellfunktion und Krankheiten, die bislang von Wissenschaftlern und Medikamentenentwicklern nicht berücksichtigt wurden.

"Wir freuen uns sehr über die Rückenstärkung, die wir von einem erstklassigen Syndikat, einem erfahrenen Team und einer interdisziplinären Gruppe wissenschaftlicher Berater erhalten, um uns der bedeutenden Aufgabe zu widmen, dieses lange übersehene Gebiet der Biologie für die Wirkstoffentdeckung in Bereichen mit dem höchsten ungedeckten medizinischen Bedarf zu erschließen", so Amir Nashat, Managing Partner bei Polaris Partners und CEO von Dewpoint.

Neu gewonnene Erkenntnisse zu biomolekularen Kondensaten sind zur Schnittstelle verschiedener Disziplinen geworden, wie z. B. Physik weicher Materie, Biophysik, Berechnung, physische Chemie, Pathologie und Biologie. Dewpoint hat einen breit aufgestellten wissenschaftlichen Beirat einberufen, der diese Bereiche umspannt und für den Phillip Sharp, Professor am MIT Institute, den Vorsitz übernehmen wird. Weitere wissenschaftliche Berater sind:

Simon Alberti, Professor und Vorsitzender für Zellbiochemie am Biotechnology Center (BIOTEC), Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) sowie der Technischen Universität Dresden

Arup Chakraborty, Robert T. Haslam, Professor für Chemieingenieurwissenschaften und Professor für Physik und Chemie am MIT

Bradley Hyman, John B. Penny, Jr. Professor für Neurologie an der Harvard Medical School und Direktor der Alzheimer-Abteilung am Mass General Institute for Neurological Disease

Rudolf Jaenisch, Gründungsmitglied des Whitehead Institute und Professor für Biologie am MIT

Robert Langer, David H. Koch Institut, Professor am MIT

Timothy Mitchison, Hasib Sabbagh, Professor für Systembiologie an der Harvard Medical School und Direktor des Harvard Therapeutics Innovation Hub (I-Hub)

Rohit Pappu, Edwin H. Murty, Professor für Ingenieurwissenschaften der Abteilung für Biomedizinische Technik und Direktor des Center for Science Engineering of Living Systems (CSELS) an der Washington University in St. Louis

"Erkenntnisse zu biomolekularen Kondensaten könnten Aufschluss über grundlegende Mysterien in der Biologie geben und wir möchten unbedingt beginnen, diese einzusetzen, um neue Therapieansätze für Krankheiten zu finden", so Tony Hyman, Mitgründer von Dewpoint sowie Direktor und Forschungsgruppenleiter vom Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik.

Dewpoint stellt ein interdisziplinäres Team in Cambridge, Massachusetts, und Dresden, Deutschland, zusammen, um die Medikamentisierung von Kondensaten zu industrialisieren. Zu den Krankheitsbereichen, für die Kondensate relevant sind, zählen Krebs, neurodegenerative Erkrankungen, Immunologie, kardiovaskuläre Krankheiten, Frauengesundheit und Virologie. Nashat und Tony Hyman werden gemeinsam mit Mark Murcko, Chief Scientific Officer bei Dewpoint, Srinivas Akkaraju von Samsara BioCapital und Wei Li von 6 Dimensions Capital den Vorstand bilden.

Über Dewpoint Therapeutics

Dewpoint nutzt neue Erkenntnisse zu biomolekularen Kondensaten und Zellfunktion, um neue Behandlungen für die schwersten Krankheiten zu entdecken. Erfahren Sie mehr auf www.dewpointtherapeutics.com.

Über Polaris Partners

Polaris Partners pflegt seit über 20 Jahren Partnerschaften mit Mehrfachunternehmern und erstklassigen Innovatoren, die unsere Lebens- und Arbeitsweise verbessern. Das Multimilliarden-Dollar-Unternehmen verwaltet Spezialfonds und diversifizierte Fonds im Gesundheitswesen und Technologiebereich mit Investitionen über alle Phasen hinweg. Polaris hat Niederlassungen in Boston, San Francisco und New York. Erfahren Sie mehr auf polarispartners.com.

Über Samsara BioCapital

Samsara BioCapital ist eine neue Art von Biotech-Investitionsfonds, der darauf spezialisiert ist, hochmoderne Biologie für die Behandlung von Patienten mit ungedecktem medizinischen Bedarf in neue Therapien umzusetzen. Das Unternehmen wurde 2016 von Srinivas Akkaraju, M.D., Ph.D., gegründet. Sein Team von Wissenschaftlern, Investoren und Unternehmern verfolgt einen längerfristigen Wertschöpfungsansatz über sämtliche Phasen öffentlicher und privater Life-Science-Unternehmen hinweg. Ihre Prämisse ist ein kollaborativer, praxisorientierte Ansatz sowie die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, um interessante wissenschaftliche Fortschritte zu nutzen und führende Unternehmen aufzubauen. Samsara verwaltet aktiv ein Vermögen von etwa 410 Millionen USD für Stiftungen und Family Offices.

Über 6 Dimensions Capital

6 Dimensions Capital ist ein führendes globales im Gesundheitssektor tätiges Investmentunternehmen mit Niederlassungen in Boston, San Francisco, Hongkong und Shanghai. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Gesundheits-Start-ups oder Wachstumsunternehmen, die in den USA, Europa, China, Israel und anderen Ländern tätig sind. Das Unternehmen bietet Unternehmern zum Wohl von Patienten auf aller Welt Unterstützung bei der Gründung und der Entwicklung innovativer Gesundheitsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.6dimensionscapital.com.

Über EcoR1 Capital

EcoR1 Capital LLC ist ein grundlegend auf Biotechnologie spezialisiertes InvestmentBeratungsunternehmen. EcoR1 mit Hauptsitz in San Francisco, bewertet und sucht außergewöhnliche Biotechnologie-Unternehmen aus, die nur die hochwertigste Wissenschaft betreiben und über eine solide geschäftliche Grundlage verfügen. Ebenso wie das Restriktionsenzym EcoR1 das zur Revolution des biomedizinischen Bereichs beigetragen hat, möchte EcoR1 die medizinische Forschung durch Investitionen in überzeugende Unternehmen voranbringen, die vielversprechende neue Lösungen für unbehandelte Krankheiten entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecor1cap.com.

Über Alexandria Venture Investments

Alexandria Venture Investments, gegründet 1996, ist die auf Risikokapitalfinanzierungen spezialisierte Tochtergesellschaft von Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE: ARE). Alexandria Venture Investments spezialisiert sich auf neuartige, bahnbrechende Entdeckungen im Bereich Biopharma, Diagnostik, Forschungsinstrumente, Agrartechnik und Technologie. Aufgrund der Erfahrung mit und einem tiefgreifenden Verständnis der Life-Science- und Technologie-Branchen, langjährigen Beziehungen mit führenden Investoren und einem erstklassigen wissenschaftlichen Beraternetzwerk ist Alexandria Venture Investments einmalig aufgestellt, um Unternehmen in der Seed-, Früh- und Wachstumsphase zu finanzieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190131005346/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Matthew Stotts

TenorPR für Dewpoint Therapeutics

matthew@tenorpr.com,

(415) 830-9228