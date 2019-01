Die rasante KI-Entwicklung schlägt sich in der Zahl neuer Erfindungen nieder. Zwei deutsche Firmen mischen weltweit in der ersten Liga mit.

Die Patentanmeldungen für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) sind nach Angaben der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (Wipo) stark gestiegen. Mit Siemens und Bosch spielen zwei deutsche Unternehmen in der Top-Liga der aktivsten 20 Unternehmen, wie die UN-Organisation am Donnerstag in Genf berichtete.

Von 2013 bis 2016 wurden weltweit so viele Patente auf diesem Gebiet angemeldet wie in den gesamten 60 Jahren davor, berichtete die Wipo. Insgesamt waren es seit den 50er Jahren 340.000. Im Bereich Luftfahrt/Avionik stiegen die Patentanmeldungen seit 2013 jährlich um etwa 67 Prozent, im Bereich autonomes Fahren um jährlich 42 Prozent.

Unter künstlicher Intelligenz werden Computersysteme verstanden, die maschinell lernen und Probleme lösen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...