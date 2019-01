Mit weiteren fünf Millionen Euro unterstützt das Bundesland in diesem Jahr Investitionen in Speicherlösungen für Photovoltaik-Strom. Ab dem 1. Februar ändert sich für das Förderprogramm "Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher" jedoch das Kleingedruckte.Im März 2018 hat Baden-Württemberg das Förderprogramm "Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher" aufgelegt, zum Jahresbeginn hat das Bundesland den Fördertopf wegen der großen Nachfrage nochmal um fünf Millionen Euro aufgestockt. Ab dem 1. Februar gelten jedoch für Investoren, welche die Förderung in Anspruch nehmen wollen, neue Regeln. ...

