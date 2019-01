In der Eurozone hat sich der Konjunkturaufschwung mit vergleichsweise niedrigem Tempo fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im vierten Quartal 2018 um 0,2 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mit. Im dritten Quartal war die Wirtschaft ebenfalls um 0,2 Prozent gewachsen. Volkswirte hatte mit einem gleichbleibenden Wachstumstempo gerechnet.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft in der Eurozone im vierten Quartal um 1,2 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurden die Erwartungen von Experten getroffen.

Für das Gesamtjahr 2018 geht die Behörde laut der vorläufigen Schnellschätzung von einem Wachstum von 1,8 Prozent aus./jkr/bgf/jha/

