Frankfurt am Main (ots) - Dr. Holger Sepp (53) ist mit Wirkung zum 1. Februar 2019 zum Mitglied des Vorstands der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG berufen. Damit ergänzt er das bisher zweiköpfige Vorstandsgremium, bestehend aus Michael Bentlage und Wolfgang Strobel. Bei Hauck & Aufhäuser wird Sepp die Geschäftsbereiche Asset Servicing und Private Banking verantworten.



"Mit Holger Sepp gewinnen wir nicht nur eine erfahrene und am Markt bekannte Managementpersönlichkeit. Vielmehr zeichnen ihn auch seine strategische Entwicklungsfähigkeit sowie seine ausgewiesene Expertise aus, was uns in der weiteren Wachstumsstrategie der Bank hilfreich sein wird", erklärt Wolfgang Deml, Aufsichtsratsvorsitzender von Hauck & Aufhäuser. "Wir begrüßen mit ihm eine Persönlichkeit in unserem Vorstandsteam, die über breite Erfahrungen auf der Kundenseite wie auch in den operativen Bereichen der für uns relevanten Geschäftsfelder verfügt und dies in der Vergangenheit auch im internationalen Umfeld bereits erfolgreich unter Beweis gestellt hat", ergänzt CEO Michael Bentlage.



Seit 2010 verantwortete Dr. Holger Sepp bei der zur Crédit Agricole gehörenden CACEIS Bank zum einen als Geschäftsführer und Mitglied der Niederlassungsleitung das Asset Servicing der Gruppe in Deutschland. Zum anderen war er für alle deutschen und österreichischen Kunden der Gruppe weltweit verantwortlich. Dabei agierte er aus den Standorten Frankfurt, München und Luxemburg heraus. Davor war Sepp von 2006 bis 2010 in verschiedenen Rollen für Sal. Oppenheim, zuletzt als Mitglied der Bereichsführung der Vermögensverwaltung, aus den Standorten Köln und Luxemburg heraus verantwortlich. Zwischen 2000 und 2005 fungierte er zuerst als Leiter Konzernentwicklung der DekaBank und später als Geschäftsführer der Deka Investment KAG in Frankfurt. Erste Berufserfahrungen sammelte Sepp seit 1993 in der Managementberatung, wo er zuletzt Partner und Mitinhaber einer auf Financial Services fokussierten Unternehmensberatung war.



Über Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG



Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 223 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossen sich 1998 zusammen. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie dem Mitglied des Vorstands Wolfgang Strobel. Hauck & Aufhäuser versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.



Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Darüber hinaus bieten wir Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.



OTS: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115618 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115618.rss2



Pressekontakt: Sandra Freimuth Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Telefon 089/2393-2111 sandra.freimuth@hauck-aufhaeuser.com www.hauck-aufhaeuser.com