Der TSI-Fonds feiert in dieser Woche Geburtstag. Seit nun mehr fünf Jahren gibt es die TSI-Strategie als Fonds für Privatanleger- eine Erfolgsgeschichte. Der Fonds bietet die Möglichkeit unkompliziert an der erprobten TSI-Strategie zu partizipieren. Anleger können so in den trendstärksten Aktien der Welt investieren und so ohne großen Aufwand von deren Entwicklung profitieren. Das erfahrene Management führt dabei die Signale des Systems durch und setzt die Transaktionen um.

