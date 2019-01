Unterföhring (ots) -



"Diese GNTM-Staffel wird eine ganz besondere für mich. Es ist die erste, in der ich alleine auf große Topmodel-Reise gehe und keine feste Jury an meiner Seite habe. Ich hole mir in jeder Woche Unterstützung von den besten Models, Designern, Fotografen und Coaches. Meine Gastjuroren werden gemeinsam mit mir 'Germany's next Topmodel 2019' finden." Die 14. Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" startet am Donnerstag, 7. Februar, 20:15 Uhr, auf ProSieben.



Zum Auftakt trifft Heidi Klum in der Modemetropole Berlin auf die 50 besten Bewerberinnen, die sie persönlich vorab ausgesucht hat: "Ich habe mich entschieden, kein großes Casting zu veranstalten, sondern meine Top 50 zu einem Kennenlernen einzuladen." In ihrer ersten Fashion-Show in den Designer-Outfits von Michael Michalsky laufen die Mädchen im Berliner Untergrund - in einer alten U-Bahn-Station. Model und Gastjurorin Lena Gercke zeigt den Nachwuchs-Models den perfekten Walk: "Es muss mega aufregend für die Mädchen sein. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei 'Germany's next Topmodel'. Ich war auch so wahnsinnig aufgeregt." Lena weiter: "Heidi hat mir meinen Weg gezeigt und mir einige Türen geöffnet." Topmodel-Kandidatin Melissa (22, Rosenheim): "Lena ist meines Erachtens der beste Coach, weil sie das Gleiche erlebt hat wie wir und genau weiß, wie wir uns fühlen. Lena (17, Essen): "Die Tipps und Ratschläge von Lena Gercke haben mir sehr geholfen." Musikalische Unterstützung bekommen die Mädchen bei ihrer Fashion-Show von Nico Santos ("Rooftop"). Welche Kandidatin setzt die Tipps der Gastjurorin am besten um und zieht am Ende in die nächste Runde von GNTM ein?



Supermodels, Starfotografen, Lifestyle-Ikonen und anerkannte Designer - das sind die Gastjuroren in der 14. Staffel



Heidi Klum hat die erste Garde der internationalen Fashion- und Modelbranche als Juroren geladen. Die Topmodels Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn und Stefanie Giesinger geben in jeweils einer Folge der ProSieben-Erfolgsshow ihr Know-how an die GNTM-Kandidatinnen weiter. Diese und weitere Juroren sind ebenfalls zu Gast: die Star-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Moderator Thomas Gottschalk, die Designer Wolfgang Joop, Michael Michalsky und Art Director Thomas Hayo.



GNTM mit Untertitel



"Germany's next Topmodel" wird mit Untertiteln für Gehörlose gesendet. Auch online auf https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel wird jede Folge nach der Ausstrahlung mit Untertiteln bereitgestellt.



Wiederholung auf sixx



sixx zeigt jede Folge GNTM immer freitags um 20:15 Uhr, in der Wiederholung.



Zu den Models: https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/models Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - die 14. Staffel ab 7. Februar 2019, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben



