FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.01.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES FUNDING CIRCLE WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 338 PENCE - BARCLAYS RAISES SAVANNAH PETROLEUM PRICE TARGET TO 55 (38) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES FERREXPO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 270 (220) PENCE - GOLDMAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 797 (761) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3900 (3800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1975 (1980) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1100 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 550 (625) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 35 (40) PENCE - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5000 (5100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SIRIUS MINERALS PRICE TARGET TO 35 (45) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2210 (2180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 860 (780) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'SELL' - MORGAN STANLEY CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TO EQUAL-W (OW) - TARGET 255 (330) P - UBS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3475 (3450) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob