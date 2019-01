Die weltweit tätige Metal Forming Division des voestalpine -Konzerns mit Sitz in Krems hat im Zuge eines seit Längerem geplanten Generationswechsels zwei langjährige voestalpine-Manager für das Vorstandsteam nominiert: Mit 1. Juli 2019 werden Jürgen Resch als neuer Finanzvorstand und Leiter des Geschäftsbereiches "Warehouse and Rack Solutions" sowie Harald Traxler als Leiter des Geschäftsbereiches "Automotive Components" in die Führungsmannschaft der Division aufsteigen. Die beiden übernehmen damit künftig die Agenden der bisherigen Vorstandsmitglieder Helmut Punz und Leander Ahorner, die im Sommer ihren wohlverdienten Ruhestand antreten werden. Unverändert bleiben die Positionen von Peter Schwab als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...