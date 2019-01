Bei der Lage auf den nationalen Arbeitsmärkten gibt es nach wie vor starke Unterschiede in der Eurozone. Dennoch bleibt die Arbeitslosigkeit im Dezember auf dem tiefsten Stand seit zehn Jahren.

Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat sich im Dezember auf dem tiefsten Stand seit zehn Jahren gehalten. Die Arbeitslosenquote habe wie im Vormonat 7,9 Prozent betragen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Damit verharrte die Quote auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2008.

Die Situation an den europäischen Arbeitsmärkten hat sich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...