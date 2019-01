Die Lufthansa will sich laut einem Medienbericht von der früheren Air-Berlin-Tochter LGW trennen. Europas größte Fluggesellschaft wolle die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) an das Berliner Logistik- und Luftfahrtunternehmen Zeitfracht verkaufen, berichtete das Luftfahrt-Portal "Aero.de" am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Zeitfracht-Tochter WDL Aviation solle mit den 15 Propeller-Flugzeugen der LGW vom Typ Bombardier später für die Lufthansa-Billigtochter Eurowings fliegen.

Sprecher von Lufthansa und Zeitfracht wollten die Informationen am Donnerstag nicht kommentieren. Zeitfracht ist mit seiner Tochter WDL bereits im Charterfluggeschäft aktiv und vermietet Maschinen samt Personal an andere Airlines. Aus der Insolvenzmasse der Air Berlin hatte sich Zeitfracht zudem den Frachtplatzvermittler Leisure Cargo gesichert, außerdem zusammen mit dem Käufer Nayak die Air-Berlin-Technik.

Laut "Aero.de" hatte WDL vor kurzem Jobs für Piloten für eine neue Teilflotte Bombardier Q400 in Köln ausgeschrieben. Die Stellenanzeige sei aber nach wenigen Stunden wieder aus dem Netz verschwunden. Bisher betreibt WDL diesen Flugzeugtyp nicht.

Die Lufthansa hatte die LGW als Vehikel genutzt, um Teile des Flugbetriebs von Air Berlin auf Eurowings zu übertragen. Zusätzlich zu den Bombardier-Jets meldete die Lufthansa später auch Airbus-Mittelstreckenjets auf die LGW an. Diese würden jetzt wieder aus der LGW herausgelöst, schreibt "Aero.de"./stw/tav/mis

