BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat an Großbritannien appelliert, einen ungeordneten Austritt aus der Europäischen Union zu verhindern und damit Schaden für Wirtschaft und Arbeitnehmer zu vermeiden. In einer Rede im Bundestag sagte der CDU-Politiker, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union betreffe alleine in Deutschland 70.000 Unternehmen, und viele treibe es um, ob es zu Lieferengpässen, Transportproblemen und fehlenden Lagerkapazitäten komme.

"Die Bundesregierung ist auf diese Situationen vorbereitet. Und dennoch sage ich mit Blick auf alle Beteiligten, auch unsere Freunde in Großbritannien, deren Ringen wir mit Sympathie und Mitgefühl verfolgen", sagte Altmaier bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts, "egal wie ihr euch entscheidet, egal welche Lösung am Ende die Lösung bekommt. Aber es darf keinen ungeregelten Brexit geben, weil die Menschen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Wirtschaft dafür die Zechen zahlen würde. Das können wir uns nicht leisten."

Die mit dem Brexit verbunden Unsicherheiten und andauernde Handelskonflikte habe bereits ihre Spuren in der deutschen Wirtschaft hinterlassen. Die Bundesregierung senkte am Mittwoch ihre Wachstumsprognose auf 1 Prozent für dieses Jahr, nachdem sie zuvor 1,8 Prozent vorhergesagt hatte.

In seiner Rede mahnte Altmaier auch die Europäische Kommission, beim Aufbau von deutschen und europäischen Champions zu helfen, damit europäische Unternehmen im Wettbewerb mit Rivalen in den USA und China mithalten können. Man müsse in dem Zusammenhang mittelfristig auch über eine Anpassung des europäischen Wettbewerbsrecht nachdenken.

Es wird erwartet, dass die Europäische Kommission die Eisenbahnfusion von Siemens und Alstom ablehnt. Zuvor hatte Siemens-Chef Joe Kaeser eine politische Debatte über das europäische Kartellrecht gefordert.

