Die Abwärtskorrektur gegenüber der Gemeinschaftswährung legt an Dynamik zu und so fällt der EUR/USD zum Tagestief von 1,1470. EUR/USD Angebote nach Eurozonen Daten Das Paar steht unter Verkaufsdruck, nach dem das vorläufige italienische BIP zeigte, dass sich die Wirtschaft im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2018 in einer Rezession befindet. Das italienische ...

