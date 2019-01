FRANKFURT (Dow Jones)--Die Software AG hält nach möglichen Zukäufen Ausschau, um ihre neue Strategie zu unterstützen. Dafür könne der Konzern bis zu 1 oder 1,5 Milliarden Euro ausgeben, sagte CEO Sanjay Brahmawar in einer Telefonkonferenz mit Analysten. "Wir haben die Finanzstärke", bekräftigte er. Das Software-Unternehmen führe Gespräche mit potenziellen Übernahmezielen, eine Transaktion müsse aber zum Fokus passen.

Die Software AG sei bereits stark in den Bereichen Device-Integration, bei unterschiedlichen Clouds und Applikationen. Zur weiteren Verstärken seien Zukäufe im Bereich der Datenintegration interessant. Da im Internet der Dinge (IoT) immer mehr Geräte in Echtzeit synchronisiert werden müssen, sei Integration heute ein wichtiges Business-Tool, so Brahmawar, der den Konzern seit August vergangenen Jahres leitet.

January 31, 2019

