Darmstadt (ots) - Im Juni 2019 vergibt die wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) erstmals die Auszeichnung "Wissen. Der Sachbuchpreis der wbg für Geisteswissenschaften". Mit einer Ausstattung von 40.000 Euro ist er aktuell der höchstdotierte deutsche Sachbuchpreis.



Diese 25 Bücher stehen auf der Longlist des wbg-Wissen!Preises:



Thomas Bauer: Warum es kein islamisches Mittelalter gab, C.H. Beck, 2018 Magnus Brechtken: Albert Speer, Siedler, 2017 Klaus-Jürgen Bremm: Preußen bewegt die Welt, wbg Theiss, 2017 Georg Cremer: Deutschland ist gerechter, als wir meinen, C.H. Beck, 2018 Alexander Demandt: Marc Aurel, C.H. Beck, 2018 Wolfram Eilenberger: Zeit der Zauberer, Klett-Cotta, 2018 David Gugerli: Wie die Welt in den Computer kam, S. Fischer, 2018 Caspar Hirschi: Skandalexperten, Expertenskandale, Matthes & Seitz, 2018 Leonhard Horowski: Das Europa der Könige, Rowohlt, 2018 Navid Kermani: Entlang den Gräben, C.H. Beck, 2018 Lothar Machtan: Kaisersturz, wbg Theiss, 2018 Philip Manow: Die Politische Ökonomie des Populismus, Suhrkamp, 2018 Harald Meller, Kai Michel: Die Himmelsscheibe von Nebra, Propyläen Verlag, 2018 Herfried Münkler: Der Dreißigjährige Krieg, Rowohlt Berlin, 2017 Magali Nieradka-Steiner: Exil unter Palmen, wbg Theiss, 2018 Bernhard Pörksen: Die große Gereiztheit, Carl Hanser, 2018 Richard David Precht: Jäger, Hirten, Kritiker, Goldmann, 2018 Bernd Roeck: Der Morgen der Welt, C.H. Beck, 2018 Heinz Schilling: 1517, C.H. Beck, 2017 Karl Schlögel: Das sowjetische Jahrhundert, C.H. Beck, 2018 Barbara Stollberg-Rilinger: Maria Theresia, C.H. Beck, 2017 Volker Ullrich: Adolf Hitler, S. Fischer, 2018 Stefan Weidner: Jenseits des Westens, Carl Hanser, 2018 Hans-Ulrich Wiemer: Theoderich der Große, C.H. Beck, 2018 Daniel-Pascal Zorn: Logik für Demokraten, Klett-Cotta, 2017



"Wie groß das Interesse an allgemeinverständlich geschriebenen, geisteswissenschaftlichen Sachbüchern ist, zeigt die hohe Beteiligung der wbg-Mitglieder am Nominierungsprozess. Wir freuen uns über die Vielzahl von Titeln und die Breite an Themen, die es auf die Longlist geschafft haben," sagt der Jury-Vorsitzende Prof. Dr. Hubert Wolf (Universität Münster).



Der "WISSEN! Sachbuchpreis der wbg für Geisteswissenschaften" wird begleitet vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels: Der Preisträger wird automatisch im Rahmen des Übersetzerwettbewerbs GINT (Geisteswissenschaften International Nonfiction Translation Prize) auch im englischsprachigen Ausland präsentiert.



Aus den 25 Titeln werden ab Februar fünf Titel für die Shortlist gewählt. Alle 85.000 Mitglieder der wbg und alle deutschen Buchhandlungen können bis zum 10. März 2019 an dem Abstimmungsverfahren auf der Website www.wbg-wissen-preis.de teilnehmen. Ihr Voting wird als zusätzliche Stimme zu der fünfköpfigen Jury gewertet, der neben Hubert Wolf Sandra Richter (Literaturarchiv Marbach), Hermann Parzinger (Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin), Jürgen Kaube (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und Peter Frey (ZDF) angehören. Die fünf Titel der Shortlist werden am 22. März auf der Leipziger Buchmesse verkündet. Die Preisverleihung findet am 5. Juni in Berlin statt.



"Wissen! Der Sachbuchpreis der wbg für die Geisteswissenschaften" wurde aus Anlass des 70-jährigen Bestehens der wbg ausgelobt und wird durch Erlöse der wbg und aus Spenden finanziert. Er geht auf Anregungen von Mitgliedern der wbg zurück. Getragen wird er vom Förderverein "Wissen verbindet e.V.". Ausgezeichnet wird eine deutschsprachige Originalveröffentlichung, die einen herausragenden Beitrag zu den Geistes- oder Sozialwissenschaften leistet, anschaulich für ein breites Publikum geschrieben ist und gesellschaftlich relevante Fragen behandelt.



wbg - Wissen, Bildung, Gemeinschaft



"Wissen verbindet uns": Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft ist ein Verein zur Förderung von Wissenschaft und Bildung. Ihre 85.000 Mitglieder verstehen sich als Gemeinschaft für Entdeckungsreisen in die Welt des Wissens. Als größte Plattform für geisteswissenschaftliche Themen bietet die wbg Gleichgesinnten ein Forum für Debatten.



Der gemeinnützige Fokus des Vereins ermöglicht es, Themen sichtbar zu machen, die Wissenschaft und Gesellschaft bereichern. In den Verlags-Labels wbg Academic, wbg Edition, wbg Theiss und wbg Zabern erscheinen jährlich rund 120 Publikationen, die von den Mitgliedern als Wertegemeinschaft ermöglicht werden. Die Themen reichen von Politik, Geschichte und Archäologie bis zu Literatur, Philosophie und Theologie. Alle erzielten Gewinne fließen in neue Projekte zurück.



Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.wbg-wissenverbindet.de.



