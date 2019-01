Die Umsätze im deutschen Einzelhandel werden 2019 nach Verbandseinschätzung im zehnten Jahr in Folge steigen - allerdings nur moderat. Erwartet wird ein Wachstum von 2 Prozent auf 535,5 Milliarden Euro, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Wenn man die Preissteigerung herausnimmt, werde das Umsatzplus noch rund 0,5 Prozent betragen. Als Wachstumstreiber gilt weiterhin das Einkaufen im Internet, wovon laut Verband auch stationäre Händler profitieren, die ihre Vertriebskanäle auf das Online-Geschäft ausbauen.

2018 stiegen die Erlöse auf 525 Milliarden Euro. Preisbereinigt entspreche das einem Umsatzplus von 1 Prozent. Das Weihnachtsgeschäft lag dieses Mal unter den Erwartungen der Branche.

Für den stationären Handel in den Innenstädten verschärft sich laut HDE die Situation wegen rückläufiger Kundenzahlen weiter. Genth forderte von der Politik, die Erreichbarkeit von Innenstädten sicherzustellen. Mit Blick auf die Diesel-Debatte sagte er: "Wir müssen alles dafür tun, um Fahrverbote zu vermeiden."/rin/DP/fba

