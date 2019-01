München (ots) -



Henry (Patrick Dollmann) ist humorvoll, engagiert, eigensinnig - und stammt aus der Familie der Achleitners, denen einst das Gestüt vom "Fürstenhof" gehörte. Ab Folge 3111 (voraussichtlicher Sendetermin: 20. März 2019) arbeitet er als Tierarzt in Krauting und kümmert sich um die Tiere auf den Bauernhöfen der Umgebung. Als in Bichlheim ein neuer Bürgermeister gewählt werden soll, lässt er sich aufstellen. Henry verliebt sich nicht oft, aber wenn, dann mit Haut und Haar. Und von der schönen Denise Saalfeld (Helen Barke) ist er vom ersten Augenblick an fasziniert. Fest entschlossen ihr Herz zu erobern, bringt er das Leben der jungen Frau damit ziemlich durcheinander.



Der attraktive Tierarzt ist nicht der einzige Neuankömmling in der Bavaria Fiction Produktion: Ab Folge 3117 (voraussichtlicher Sendetermin: 29. März 2019) übernimmt Jeroen Engelsman als Ragnar eine Gastrolle. Der blonde Isländer kann ungeheuer charmant sein, doch wenn es um seine geschäftlichen Interessen geht, kennt er kein Pardon. Er kommt in seinen Heimatort Bichlheim zurück, um einen Imagefilm für seine E-Bikes zu drehen und seine Bichlheimer Immobilie zu verkaufen. Doch seine Rückkehr kommt nicht bei jedem gut an! Tina (Christin Balogh), die Ragnar noch aus ihrer Schulzeit kennt, erinnert sich mit Schaudern an seine früheren Schandtaten. Kann er sie davon überzeugen, dass er inzwischen ein besserer Mensch geworden ist?



Patrick Dollmann feierte 1999 sein Schauspiel-Debüt in der TV-Serie "Alarm für Cobra 11". Es folgten diverse Theater- und Filmproduktionen. 2010 war er im Kinofilm "Die drei Musketiere 3D" zu sehen. 2017 erhält er den Darstellerpreis für seine darstellerischen Leistungen als Mephisto in "Faust" sowie als König und Räuber in "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" bei den Brüder Grimm Festspielen in Hanau.



Jeroen Engelsman besuchte als Stipendiat der Fritz-Gerber-Stiftung für begabte junge Menschen und der Gertrud-Rüegg-Stiftung die Scuola Teatro Dimitri. Es folgten Engagements u.a. am Schauspielhaus Zürich, Opernhaus Zürich, Theater Basel, Aalto Theater Essen und Philharmonie Luxembourg. Außerdem dreht er für Film und Fernsehen und tourt regelmäßig mit seiner Band "The Bohemians".



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/



Fotos auf www.ard-foto.de



