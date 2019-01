Frankfurt am Main (ots) - Das 75. Hörbuch aus dem F.A.Z.-Archiv widmet sich dem Zusammenspiel von Musik und Gehirn. Es geht der Frage nach, ob und wie das Gehirn beim Musizieren an die Grenzen seiner Leistungs- und Bildungsfähigkeit stößt.



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) ergänzt mit "Hirnforschung 10. Musik und Geist" ihre erfolgreiche Reihe zu Fragen der Hirnforschung. Das 75. Hörbuch aus dem F.A.Z.-Archiv widmet sich damit einem Thema, das den Menschen ein Leben lang begleitet: der Musik. Schon der vorgeschichtliche Mensch kannte das Bedürfnis, zu musizieren und Musik zu rezipieren. Seit jeher kann der Mensch mit Musik Affekte und Stimmungen ausdrücken, erzeugen und verstärken.



Das neue Hörbuch beschäftigt sich mit den Fragen, wie das menschliche Gehirn Musik verarbeitet und wie Musik wirkt. Es enthält Beiträge über Musikpsychologen und Neurowissenschaftler. Sie erforschen, warum die Beschäftigung mit Musik das Gehirn trainieren und das Sprach- und Ausdrucksvermögen verbessern kann, wie Musik die Behandlung von Krankheiten unterstützt und die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördert.



Das F.A.Z.-Hörbuch "Hirnforschung 10. Musik und Geist" hat eine Spieldauer von knapp zweieinhalb Stunden auf zwei Audio-CDs. Es kann zum Preis von 19,90 Euro im Internet unter www.faz-hoerbuch.de, telefonisch unter +49 69 75 91-10 10 oder im Buchhandel (ISBN 978-3-89843-444-7) bestellt werden.



Eine Hörprobe gibt es unter: www.faz-archiv-shop.de/podcast



F.A.Z.-Hörbuch "Hirnforschung 10. Musik und Geist"



Hörbuch mit 2 Audio-CDs, Spieldauer 2:29 Stunden, 19,90 Euro, ISBN 978-3-89843-444-7 MP3-Download, Spieldauer 2:29 Stunden, 18,99 Euro, ISBN 978-3-89843-574-1



