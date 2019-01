Unterföhring (ots) - - Exklusive Vorstellung des FIFA 19 Ultimate Team der Woche auf Sky Sport News HD inklusive Online-Verlängerung auf den digitalen Outlets von Sky Sport - Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Durch ein innovatives Konzept mit regelmäßigen Platzierungen in der redaktionellen Bundesliga-Berichterstattung bei Sky Sport haben wir EA SPORTS in einem sehr aufmerksamkeitsstarken Umfeld positioniert"



Unterföhring, 31. Januar 2019 - Mit einem offenen Meisterschaftsrennen und der zweitbesten Torquote seit 30 Jahren ist die Bundesliga sehr attraktiv und bei den Zuschauern äußerst beliebt. Und auch in der virtuellen Welt spielt die Bundesliga eine große Rolle - unter den Gamern gehört die Fußballsimulation FIFA von EA SPORTS zu den meistgekauften Spielen. Seit der Hinrunde hat die virtuelle Fußballwelt mit der Vorstellung des FIFA Ultimate Team der Woche (FUT) auch bei Sky Sport News HD eine starke Plattform.



Jeden Mittwoch um 16 Uhr stellt EA SPORTS weltweit das FIFA 19 Ultimate Team der Woche vor, das ist die Mannschaft der Woche mit den 23 Spielern, die weltweit in den nationalen Ligen besonders durch ihre Leistung geglänzt haben. Während der gesamten Saison greift Sky Sport News HD dieses Thema als Breaking News auf und ist damit der einzige Sender in Europa, der unmittelbar nach der offiziellen Bekanntgabe durch EA SPORTS darüber berichtet. Neben der Bekanntgabe der 23 Spieler werden einzelne Fußballer auch redaktionell genauer analysiert. Zusätzlich wird die Bekanntgabe auf die digitalen Kanäle von Sky Sport verlängert und die Clips aufskysport.de, Facebook, Instagram und YouTube integriert



Punktuell wird die Kampagne auch in die Bundesliga-Berichterstattung am Wochenende auf Sky Sport HD integriert. Hier wird das Spielerobjekt auch in die Aufstellungsdarstellung der jeweiligen Mannschaft in der Vorberichterstattung integriert. Besondere Aufmerksamkeit schafft dabei der Einsatz von Augmented Reality.



Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Durch ein innovatives Konzept mit regelmäßigen Platzierungen in der redaktionellen Bundesliga-Berichterstattung bei Sky Sport haben wir EA SPORTS in einem sehr aufmerksamkeitsstarken Umfeld positioniert. Mit der Verlängerung der Kampagne in die digitalen Medien unterstreichen wir unsere crossmediale Kompetenz, TV und digitale Welt miteinander zu verbinden."



Umsetzungsbeispiele aus der Hinrunde sind unter den folgenden Links abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=6lshykQx8X0 https://www.youtube.com/watch?v=MOqsSideUQ4 https://www.youtube.com/watch?v=n2-l8xwKUQU



Über FIFA Ultimate Team der Woche



FIFA Ultimate Team (FUT) ist der beliebteste Spielmodus innerhalb von FIFA 19. Der Spiel Release fand am 28. September 2018 statt. FUT wird tagein, tagaus von Millionen von Spielern, d.h. Gamer, aus aller Welt gespielt. In FUT können sich die Gamer ihr FIFA-Traumteam komplett nach ihren Wünschen zusammenstellen und mit ihm in diversen Einzelspieler- und Online-Modi antreten. Die Werte der einzelnen Spieler werden auf den sog. FUT Objekten kommuniziert. Dabei spielen Spielerstärken ebenso eine Rolle wie verschiedene weitere Faktoren, die darüber entscheiden, wie gut die Mannschaft zusammenspielt und performt. Die reale Fußballwelt ist das Fundament des Ultimate Team-Spielerlebnisses: Zeigen Spieler in der Realität eine grandiose Leistung, wird das unter Umständen mit Spieler-Spezialobjekten und Werte-Boosts belohnt, die dann für kurze Zeit als besonderes Angebot erhältlich sind. Im Konsolen-Shop und im stationären Handel kann für reales Geld virtuelles Budget (FUT Points) gekauft werden um zusätzliche FUT-Objekte zu kaufen oder die besten Spieler auf dem Ingame-Transfermarkt zu erhalten. Weitere Informationen unter: https://www.easports.com/de/fifa/ultimate-team/features



Über Sky Media:



Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 39 exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von Sky auch 23 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service Sky Go, des Abrufdiensts On Demand sowie der Onlineplattform skysport.de und sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.



