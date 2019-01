Das Dokuteam ist ein Full-Service-Industriepartner, der von Rapid Prototyping über den Werkzeugbau bis hin zur Produktion über Erfahrung in der additiven Fertigung verfügt. Weiterhin erhalten Anwender einen umfassenden technischen Support. Das Unternehmen hat in seiner 30-jährigen Geschichte ein grosses System- und Servicenetzwerk aufgebaut und kennt den norddeutschen Markt. Neben den Desktop-Modellen Sintratec Kit und Sintratec S1 ist auch die neue End-to-end-Systemlösung Sintratec S2 sowie die Materialien Sintratec PA12 und Sintratec TPE im Portfolio beim Vertriebspartner. Ralf Felmet, geschäftsführender Gesellschafter von Dokuteam Nord West, sagt: "Die Sintratec S2 gehört zu den innovativsten Entwicklungen in der additiven Fertigung. Die kompakte End-to-end-Lösung begeistert vor allem durch die getrennten Module des Druckers und des Bauraums. Dadurch ist die Sintratec S2 ein hochflexibles System, das sowohl in der modernen Entwicklung zu Hause ist als auch - durch die unbegrenzte Skalierbarkeit - einen Platz in der Serienfertigung findet." Komplettbetreuung durch Vertriebspartner Dokuteam bietet neben Beratung, Miete oder Leasing von Maschinen und Lohnfertigung auch Workshops und Seminare zum Thema 3D-Druck an. Dies nicht nur für den Bereich SLS (selektives Lasersintern), sondern auch für FDM (Fused Deposition Modeling) - auch bekannt als Fused Filament Fabrication (FFF) - und SLA (Stereolithographie). Dominik Solenicki, CEO der Sintratec: "Mit Dokuteam ergänzen wir unser Vertriebsnetz mit einem professionellen Team, das mit seiner nachhaltigen Strategie die Anwender in Norddeutschland perfekt unterstützt." (sf)

Den vollständigen Artikel lesen ...