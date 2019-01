Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Mittwoch um 4,1K Kontrakte gefallen ist, was dem 3. Rückgang in Folge entspricht. Das Volumen konnte dem 2-tägigen Rückgang umkehren, da es zu einem Anstieg um 61K Kontrakte kam. USD/JPY bereit für eine tiefere Korrektur Der USD/JPY fällt heute den 2. Tag ...

