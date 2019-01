Das vergangene halbe Jahr war beim Lichtspezialisten Osram an der Börse ein einziges Auf und Ab: Das hielt der Kurs der Aktie so konsequent durch, dass man Ende Januar wieder genau da landete, wo man Ende Juli 2018 gestartet war: bei rund 38 Euro. Und so wie der Kursverlauf zeigt sich auch das Unternehmen mit Licht und Schatten. Während im Vatikan und in Großbritannien die Lampen angehen, gehen sie in Regensburg für viele glanzlos aus.

