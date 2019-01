(In der am Mittwoch um 10:30 Uhr gesendeten Meldung "DIW: Deutsche Konjunktur startet mit deutlichem Wachstum ins 1. Quartal" wurde im dritten Absatz das Zitat einer falschen Person zugeschrieben. In der Pressemitteilung des DIW hatte das Zitat eine unklare Zuordnung. Der entsprechende Absatz muss richtig lauten:

"Abgesehen von diesen Sonderfaktoren entwickelt sich die deutsche Wirtschaft aber nach wie vor solide", sagte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen (NICHT: DIW-Ökonom Sebastian Kollmann). Da die Hemmfaktoren größtenteils weggefallen seien, werde wohl auch ein guter Teil der Produktionsausfälle nachgeholt, denn immerhin liegen laut DIW die Auftragsbestände, auch die aus dem Ausland, auf Rekordniveau. Dies dürfte die Wirtschaft im ersten Quartal merklich anschieben, so das DIW.

Es folgt die korrigierte Fassung der Meldung.)

DIW: Deutsche Konjunktur startet mit deutlichem Wachstum ins 1. Quartal

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Konjunktur dürfte nach einem schwachen Schlussquartal einen starken Jahresauftakt hingelegt haben. Nach Hochrechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) wird das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal voraussichtliche um knapp 0,5 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Vierteljahr wachsen.

Zwar sei die Industrie von den vorübergehenden Sonderfaktoren geschwächt, da die Automobilhersteller nur nach und nach die Zulassungen für ihre Modelle gemäß dem neuen Abgasprüfverfahren erhalten. Aber dieser Effekt und vorübergehende Lieferengpässe durch die von der Dürre ausgelöste Lahmlegung von wichtigen Wasserwegen ließen allmählich nach, so das DIW.

"Abgesehen von diesen Sonderfaktoren entwickelt sich die deutsche Wirtschaft aber nach wie vor solide", sagte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. Da die Hemmfaktoren größtenteils weggefallen sind, werde wohl auch ein guter Teil der Produktionsausfälle nachgeholt, denn immerhin liegen laut DIW die Auftragsbestände, auch die aus dem Ausland, auf Rekordniveau. Dies dürfte die Wirtschaft im ersten Quartal merklich anschieben, so das DIW.

Nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts ist die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal leicht gewachsen, nachdem sie im Vorquartal um 0,2 Prozent geschrumpft war.

