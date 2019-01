Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat angedeutet, die internationalen Bahntöchter Arriva und Schenker nicht verkaufen zu wollen. "Ich will keine national abgeschottete Bahn", sagte der CSU-Politiker bei einem Bahn-Symposium in Berlin. Den vom Bundesrechnungshof geforderten Verkauf der beiden Tochterfirmen halte er "für zu kurz gesprungen". "Das Geschäft ist nun einmal international", betonte Scheuer.

Arriva betreibt Bus- und Bahnverbindungen in über zwei Dutzend europäischen Ländern. Schenker ist eine weltweite tätige Spedition. "Mit diesen Geschäften verdient die DB AG auch Geld", ergänzte der Minister.

Die Bahn steckt 25 Jahre nach der Privatisierung in einer schweren Krisen. Im Fernverkehr kommt jeder vierte Zug zu spät, der Güterverkehr schreibt rote Zahlen und die Bilanz drücken Schulden von 20 Milliarden Euro. Damit ist die politisch festgelegte Schuldenobergrenze von 20,7 Milliarden Euro beinahe erreicht, so dass die Bahn Investitionen nicht über Kredite stemmen kann.

Scheuer und Bahnchef Richard Lutz ringen seit Wochen um das für Krisenmaßnahmen und Zukunftsinvestitionen nötige Geld. Bis 2023 braucht der Schienenkonzern dafür 5 Milliarden Euro zusätzlich. Lutz will Arriva verkaufen, um zumindest einen Teil des Geldes aufzutreiben. Das Unternehmen mit Sitz in Großbritannien wird auf 4 Milliarden Euro taxiert. Der Bund müsste dann noch 1 Milliarde Euro über Plan zuschießen.

Bahnchef und Finanzminister saßen am Mittwoch das dritte Mal zusammen, um über die Finanzfragen zu verhandeln. Wie von Teilnehmern verlautete, konnten sich beide Seiten nicht einigen, woher die Mittel stammen sollen. Scheuer hat Bahnchef Lutz bis Sommer eine Arbeitsplatzgarantie gegeben, im Gegenzug aber schnelle Verbesserungen verlangt. Die Bahn reagiert mit einem Fünf-Punkte-Plan für 2019. Sie will unter anderem mehr Züge in Dienst stellen, mehr Techniker in den Ausbesserungswerken anstellen, insgesamt 22.000 neue Eisenbahner an Bord holen und Baustellen intelligenter planen.

Lutz räumte ein, dass sein Unternehmen unter Wachstumsschmerzen leide, die zu oft der Kunde zu spüren bekomme. "Es wird voll auf den Schienen, an manchen Stellen zu voll", sagte der Vorstandsvorsitzende auf dem Symposium. Die Bahn wird Opfer ihres eigenen Erfolges. Im vergangenen Jahr fuhr sie den vierten Fahrgastrekord in Folge ein, stößt aber mit ihrer Zugflotte an Grenzen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2019 06:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.