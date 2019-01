Bonn (www.anleihencheck.de) - Das FOMC der US-Notenbank hat gestern Abend wie im Vorfeld erwartet seinen Leitzins unverändert in der Spanne von 2,25 bis 2,50% belassen, so die Analysten von Postbank Research.Hinsichtlich des geldpolitischen Ausblicks habe die FED in ihrem begleitenden Pressestatement darauf hingewiesen, dass sie bei zukünftigen Zinsentscheidungen geduldiger sein würde als bislang. Darüber hinaus habe FED-Präsident Powell geäußert, dass sich der Leitzins inzwischen in neutralen Regionen bewege. Dies deute darauf hin, dass sich der Zinsanhebungszyklus seinem Ende nähere oder dieses eventuell auch schon erreicht habe. (31.01.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...