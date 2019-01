EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / immigon portfolioabbau zeigt Abwicklungsbehörde Beendigung (Bewerkstelligung) Portfolioabbau an Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Antrag an ordentliche Hauptversammlung im Mai 2019, Auflösung und Liquidation zu beschließen; Eigenkapital zum 31.12.2018 rund EUR 775 Millionen Unternehmen 31.01.2019 Wien - immigon portfolioabbau ag, Peregringasse 2, 1090 Wien, FN 116476p ("immigon"), wird seit Juli 2015 als Abbaugesellschaft gemäß § 162 des Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) geführt. Das Eigenkapital gemäß heute testiertem Jahresabschluss (Einzelabschluss nach UGB) von immigon ist mit dem positiven Ergebnis 2018 um 15% auf rund EUR 775 Millionen ange­stiegen. Da immigon den Portfolioabbau im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen bewerkstelligt hat und da die liquiden Mittel von immigon ausreichen, um die bestehenden und erwarteten zukünftigen Verbindlichkeiten von immigon zu erfüllen, hat der Vorstand von immigon am heutigen Tag beschlossen, der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) als Abwicklungs­behörde die Bewerkstelligung (Beendigung) des Portfolioabbaus anzuzeigen. Der Bericht des Abschlussprüfers gemäß § 84 Abs. 11 BaSAG über die unabhängige Prüfung der Erfüllung dieser Voraussetzungen liegt vor. Wenn und sobald der Bescheid der Abwicklungsbehörde über die Feststellung der Beendigung des Betriebs der Abbaugesell­schaft vorliegen wird, wird immigon keine Abbaugesellschaft mehr sein. Es ist geplant, in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung von immigon (voraussicht­lich am 15. Mai 2019) den Antrag zu stellen, die Auflösung und Liquidation (Abwicklung) von immigon zu beschließen; dies unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Abwicklungsbehörde die Beendigung des Betriebs der Abbaugesellschaft mit Bescheid feststellen wird. Der Aufsichtsrat von immigon wird der Hauptversammlung vorschlagen, Ithuba Capital AG, die aus einem Ausschreibungsverfahren als Erstgereihter hervorging, als Abwickler (Liquidator) zu bestellen. Herr Dr. Stephan Koren und Herr Dkfm. Michael Mendel werden mit Beginn der Liquidation plangemäß aus dem Vorstand ausscheiden. Nach gegenwärtiger Planung werden der Abschluss der Liquidation und damit die Löschung der Gesellschaft im Firmenbuch nicht vor dem Jahr 2028 erfolgen. Emittent: immigon portfolioabbau ag Peregringasse 2 A-1090 Wien Telefon: +43 (0)1 313 40-0 FAX: Email: info@immigon.com WWW: www.immigon.com ISIN: AT000B056544, AT000B053442,XS0275528627,AT000B060462,AT000B115902, Indizes: Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange Sprache: Deutsch Rückfragen & Kontakt: Thomas Heimhofer immigon portfolioabbau ag Mobil: +43 (0) 676 790 7890 Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com AXC0194 2019-01-31/13:16