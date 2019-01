Die Xing-Aktie steckte im zweiten Halbjahr in einem Abwärtstrend fest. Nun erfährt der Kurs jedoch wieder Druck von unten, da er in einen Aufwärtstrend übergegangen ist. Diese Unterstützung bietet auch der Supertrend. Der ADX lag vor dem Trendwechsel unter der 15-Punkte-Marke. Nun scheint er jedoch wieder über die 30-Punkte-Marke gehen zu wollen. Der Aroon liegt in der für einen Aufwärtstrend typischen Position. Zu einem Verkaufssignal kam es in der Slow Stochastik.

Wie könnte es nun weitergehen? ... (Johannes Weber)

