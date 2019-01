Die Fed hat gestern angekündigt, dass man bei weiteren Zinserhöhungen vorsichtig sein werde. Das ist fast schon eine Art (positiver) Kurswechsel im Wording. Dazu kamen gute Zahlen von Apple und das Plus, das war dann fett. In diesem Sog ist der ATX gestern am 30. auch auf 3000 gegangen. Heute Vormittag kann der 3000er zunächst gehalten wird. Und jetzt mal ein Blick auf dieses Bild bitte ... ... hier sieht man die Heftrücken der bisher erschienenen 24 Ausgaben des Börse Social Magazine. Mit den Schlusskursen von heute bildet sich der Heftrücken für Jänner. Von Dezember auf Jänner hatte es einen Fall von 3075 auf 2746 gegeben. Ganz aufzuholen wird das heute wohl nicht mehr sein. Aber Kurse um 3000 sind ein Monatsplus von mehr als 9 Prozent ....

Den vollständigen Artikel lesen ...