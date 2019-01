Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.684,30 +0,07% +7,15% Euro-Stoxx-50 3.155,45 -0,20% +5,13% Stoxx-50 2.891,08 +0,19% +4,75% DAX 11.192,60 +0,10% +6,00% FTSE 6.985,20 +0,63% +3,17% CAC 4.985,82 +0,22% +5,39% Nikkei-225 20.773,49 +1,06% +3,79% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,42 -2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,27 54,23 +0,1% 0,04 +18,7% Brent/ICE 62,15 61,65 +0,8% 0,50 +14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,38 1.319,63 +0,3% +3,75 +3,2% Silber (Spot) 16,11 16,07 +0,3% +0,05 +4,0% Platin (Spot) 821,50 818,00 +0,4% +3,50 +3,1% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,5% +0,02 +5,8%

Die Ölpreise profitieren auch am Donnerstag noch von den US-Sanktionen gegen Venezuela und den am Mittwoch veröffentlichten Daten zu den Rohölbeständen der USA, die überraschend niedrig ausfielen. Der Goldpreis wird weiter gestützt von den taubenhaften Aussagen der US-Notenbank und der Aussicht auf längere Zeit niedrige Zinsen.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag ein wenig veränderter Handelsauftakt ab. Nachdem am Mittwoch eine taubenhafte US-Notenbank den Aktienkursen zu kräftigen Kursgewinnen verholfen hat, richten sich die Blicke der Anleger nun wieder auf die derzeit laufenden Verhandlungen von USA und China zur Beilegung des Zollstreits. Die Gespräche haben zwar schon am Mittwoch begonnen, bislang ist aber noch nichts über etwaige Fortschritte nach außen gedrungen.

An Konjunkturdaten werden vorbörslich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Arbeitskostenindex aus dem vierten Quartal veröffentlicht. Kurz nach der Startglocke folgen der Januar-Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und die November-Daten zu den Neubauverkäufen.

Und auch die Bilanzsaison geht in eine neue Runde. Abermals dürften vor allem Technologiewerte einen Schub erhalten von guten Zahlen aus diesem Segment. Vor allem die am Vorabend veröffentlichten Zahlen von Facebook haben positiv überrascht. Die Aktie springt im vorbörslichen Handel um über 11 Prozent nach oben. Qualcomm hat zwar einen Umsatzrückgang gemeldet, dafür übertraf aber der Gewinn die Erwartungen. Mit der Aktie geht es um 2,2 Prozent nach oben. Bei Microsoft monieren Beobachter, dass der Konzern zwar dank seines Cloudgeschäfts kräftig wuchs, andere Sparten aber schwächelten. Der Kurs von Microsoft sinkt um 2 Prozent. Die Tesla-Aktie reagiert mit einem Minus von fast 5 Prozent darauf, dass der Hersteller von Elektroautos zwar einen Gewinn erzielte, dieser aber unter den ohnehin schon niedrigen Erwartungen des Marktes lag.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 14.361 +2% 18 14.021 EBIT 1.427 -7% 9 1.528 EBIT bereinigt 1.440 -9% 18 1.584 Ergebnis nSt und Dritten 923 -6% 18 980 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,40 -5% 19 1,48 Dividende je Aktie 0,51 -7% 18 0,55

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 199.000 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 61,4 zuvor: revidiert 63,8 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -8,9% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen können die Gewinne nicht halten und notieren am Donnerstagmittag teilweise im Minus. Damit ist die Wirkung der von der US-Notenbank am Vorabend verkündete Zinserhöhungspause schnell verpufft. "Einerseits hat die Fed eine Pause bei den Zinserhöhungen signalisiert, andererseits seien damit aber auch die Konjunktursorgen gewachsen", sagt ein Marktteilnehmer. Die jüngsten europäischen Wirtschaftsdaten sind nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Die Eurozone ist im vierten Quartal kaum gewachsen, Italien ist sogar in eine technische Rezession abgerutscht. Die Aktien der Banken stehen nach den Fed-Aussagen auf der Verliererseite mit Abgaben von 1,4 Prozent. " Höhere Zinsmargen seien nach wie vor unwahrscheinlich, so ein Händler. Deutlich stärker als der Sektor fällt die Aktie der Deutschen Bank mit Abgaben von 3,5 Prozent. Der deutsche Branchenprimus legt am Freitag Geschäftszahlen vor, die - so die vorherrschende Meinung - schwach ausfallen dürften. Größter Gewinner ist mit einem Plus von 1,9 Prozent der Sektor der Ölwerte, weil die Notierungen für Öl am Terminmarkt weiter anziehen. Für Royal Dutch Shell geht es um 4,2 Prozent nach oben. Die Gewinne des Ölkonzerns sind laut Jefferies 8 Prozent höher ausgefallen als die Konsensschätzungen. Bei BT (-2,2 Prozent) belastet der vorsichtige Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018/19. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal waren laut Jefferies gut. Roche legen nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 1,9 Prozent zu. Schwache Zahlen hat dagegen Swatch (-5,5 Prozent) vorgelegt. Die Software AG (-6,1 Prozent hat 2018, belastet von negativen Währungseffekten, weniger umgesetzt als im Vorjahr, aber mehr verdient als erwartet. Allerdings schwächelte das Cloud-Geschäft.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1488 +0,06% 1,1513 1,1423 +0,2% EUR/JPY 124,83 -0,31% 125,16 125,21 -0,7% EUR/CHF 1,1410 -0,05% 1,1424 1,1407 +1,4% EUR/GBP 0,8750 -0,05% 0,8751 0,8740 -2,8% USD/JPY 108,64 -0,39% 108,69 109,61 -0,9% GBP/USD 1,3132 +0,13% 1,3155 1,3069 +2,9% Bitcoin BTC/USD 3.410,38 -0,94% 3.447,25 3.441,25 -8,3%

Der Dollar gab am Mittwoch in Reaktion auf die taubenhaften Äußerungen der US-Notenbank deutlich nach. Zum Euro macht der Greenback indessen am Donnerstag wieder etwas Boden gut. Von ihrem Tageshoch bei 1,1516 Dollar kommt die Gemeinschaftswährung zurück auf rund 1,1480 Dollar. Angesichts der "recht taubenhaften" Neuausrichtung der US-Geldpolitik sei die Marktreaktion fast noch verhalten ausgefallen, meint Devisenanalystin Esther Reichelt von der Commerzbank. Dass der Dollar nicht heftiger reagiert habe, liege nicht zuletzt daran, dass die Fed sich eigentlich nur den pessimistischeren Markterwartungen angenähert habe. Denn der Markt erwarte keine weiteren Zinserhöhungen bzw. sehe im kommenden Jahr sogar Chancen für eine Zinssenkung. Reichelt rechnet mittelfristig mit weiter fallenden Dollar-Kursen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend mit soliden Gewinnen darauf reagiert, dass die US-Notenbank eine Zinspause angedeutet hat. Die Schwellenländer gelten als große Gewinner einer Zinserhöhungspause in den USA. "Sowohl die Währungen als auch die Anleihen und damit auch die Aktienmärkte sind die Profiteure", sagte ein Marktteilnehmer. Stützend wirkten neue Konjunkturdaten: Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China legte im Januar leicht zu, der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe erhöhte sich deutlich. Die japanische Industrieproduktion war im Dezember weniger stark gesunken als befürchtet. In Südkorea stieg die Industrieproduktion sogar stärker als erwartet. Unter den Einzelwerten ging es für TDK in Tokio nach dem Zahlenausweis am Vortag um 8,1 Prozent aufwärts, für die NEC-Aktie um 7 Prozent. Astellas Pharma verteuerten sich ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen um gut 4 Prozent. In Seoul fiel die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung um 0,5 Prozent, nachdem der Technologieriese für das vierte Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang um rund 30 Prozent vermeldet hatte. Ölaktien profitierten in der ganzen Region vom Anstieg der Ölpreise. In Australien ging es für Santos und Oil Search um bis zu 2,5 Prozent nach oben. In Japan erhöhten sich Inpex um 2,8 Prozent und in Hongkong ging es für CNOOC um 2,3 Prozent nach oben.

CREDIT

