Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat gezielte Sanktionen gegen einzelne Mitglieder der venezolanischen Regierung von Präsident Nicolás Maduro gefordert. Das sagte Hunt in einem BBC-Interview am Donnerstag vor einem informellen Treffen mit EU-Amtskollegen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.

Sanktionen gegen das ganze Land kämen nicht in Betracht, weil die humanitäre Lage dort angespannt sei und die Situation nicht noch verschlimmert werden solle, sagte Hunt. "Aber gezielte Sanktionen gegen die Kleptokraten, die sich bereichert haben auf Kosten der restlichen, sehr armen Bevölkerung, das ist etwas, was effektiv sein könnte, denke ich."

Das britische Außenministerium teilte zudem mit, Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó habe in einem Telefongespräch mit Hunt am Mittwoch um Druck aus Europa auf die Maduro-Regierung gebeten. Guaidó fordere die EU zudem auf, ihn kollektiv als Interimspräsidenten des Landes anzuerkennen./cmy/DP/jha

AXC0201 2019-01-31/13:35