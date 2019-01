Nürnberg (ots) - Die Tourismusbranche darf sich freuen. Luxusaffine Erwachsene in Deutschland, Österreich und der Schweiz träumen vom Reisen. Die Managementberatung BrandTrust hat in ihrer Studie "Digital Luxury" das Luxusverständnis von Millennials untersucht. Für fast jeden Dritten von ihnen gehören Reisen, Urlaub und Kreuzfahrten zu den bislang unerfüllten Wünschen.



Millennials machen 24 % der Bevölkerung in den DACH-Staaten und 30 % der Weltbevölkerung aus, in China sind dies 400 Millionen Menschen. Diese Digital Natives sind mit der Digitalisierung aufgewachsen und ihr Kauf- und Konsumverhalten wurde dadurch geprägt. Viele Gründe, um sich mit dieser Zielgruppe zu beschäftigen.



In einer offenen Fragestellung hat BrandTrust die unerfüllten Wünsche von luxusaffinen Millennials in Erfahrung gebracht. Die Top-3 Nennungen:



- Reisen, Urlaub und Kreuzfahrten: 27,4 % - Immobilie: 14,1 % - Auto: 10,7 %.



Materielles, wie Schmuck und Uhren, rangiert auf den hinteren Plätzen mit gerade einmal 2,3 %. Auch fast jeder Dritte der über 35-Jährigen nennt Reisen, Urlaub und Kreuzfahrten als größten, derzeit unerfüllten Wunsch.



Reisende werden zum Medium und wollen interagieren



Kommunikation auf Augenhöhe und das Angebot von "instagrammable places und moments" sind ein Muss für Destinationen, Hotels, Kreuzfahrt-Anbieter und andere touristische Leistungserbringer, wenn sie Millennials erreichen wollen.



Bei der Wahl eines Reiseziels zählen für diese Zielgruppe nicht nur reine Fakten, wie die Dimension eines Wellness-Bereichs oder die Pistenkilometer. Es geht den Erlebnishungrigen auch ganz stark um die Frage nach dem "warum", also nach dem ethischen Gerüst.



Influencer brauchen Glaubwürdigkeit



Die Markenberatung BrandTrust hat in der Studie Modemarken und Uhrenmarken ausführlich untersucht, denn diese Bereiche der Luxusindustrie gelten als Seismographen für Entwicklungen, die in viele Branchen abstrahlen. Deshalb sollten auch Touristiker einen Seitenblick wagen: Influencer werden von über 35-jährigen Luxuskäufern häufig als werbliche Maßnahme wahrgenommen, mit entsprechend verminderter Glaubwürdigkeit. Und auch Millennials fordern Transparenz und keine getarnten Werbebotschaften.



"Wenn eine Destination, ein Hotel oder ein Kreuzfahrtanbieter die Erwartungen der Gäste nicht nur erfüllt, sondern auch Erlebnisse schafft, die typisch sind und aus dem Markenkern heraus entwickelt wurden, entsteht eine einzigartige kommunikative Kraft", erläutert Senior Brand Consultant Colin Fernando. "Die kommunikationsfreudigen Millennials werden für eine schnelle Verbreitung sorgen - und zwar mit höchster Glaubwürdigkeit", so der Markenexperte weiter.



Beim ITB Destination Day 2019 in Berlin wird BrandTrust Markenberater Colin Fernando zum Thema Instagram und Influencer einen Vortrag halten.



LINKS



Vortrag BrandTrust Markenberater Colin Fernando bei der ITB http://ots.de/5kgZUz



BrandTrust Luxus-Studie https://luxusstudie.brand-trust.de



OTS: Brand Trust Brand Strategy Consultants newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110823 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110823.rss2



Pressekontakt: PR-Büro Heinhöfer Birgit Heinhöfer Lindengasse 3, 90419 Nürnberg info@pr-heinhoefer.de Tel. 0911-300 349-0