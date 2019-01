Die Börse Stuttgart will Anlegern künftig neue digitale Vermögensanlagen bieten. Mit der Handels-App Bison für Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum und Co. wagt sie jetzt den ersten Versuch.

Bislang konnten Fans von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum nur auf einem deutschen Handelsplatz digitale Münzen kaufen: Bitcoin.de. Alle anderen großen Börsenbetreiber und Handelsplätze haben ihren Sitz im Ausland, auch aufgrund der regulatorischen Vorschriften, die für die Anbieter auf dem deutschen Finanzmarkt gelten.

Mit der Kryptohandels-App Bison von der Börse Stuttgart gibt es nun eine weitere Handelsmöglichkeit. Die App, die bereits seit Dezember 2018 in einer Testphase mit ausgewählten Nutzern läuft, soll ab heute ein neues Publikum erreichen.

"Bitcoin.de bekommt jetzt einen Konkurrenten auf dem deutschen Markt", sagt Ulli Spankowski, Gründer und Geschäftsführer von Sowa Labs, einer Tochter der Börse Stuttgart, die für die Entwicklung der Krypto-App verantwortlich ist. "Aber ich denke, dass wir eine andere Zielgruppe ansprechen können - den Massenmarkt, der bislang kaum Erfahrungen mit Kryptowährungen machen konnte."

Kunden handeln bei Bitcoin.de wie auf einem Marktplatz die Krypto-Münzen untereinander. Bitcoin.de stellt ihnen dazu die Plattform zur Verfügung.

In der Bison-App dagegen agiert die zur Börse Stuttgart gehörende Euwax AG als Handelspartner der Kunden - und stellt ihnen auf eigenes Risiko die Preise. Anleger können täglich von 6 bis 24 Uhr die Kryptowährungen handeln. "Die Preise orientieren sich an Marktpreisen von großen Referenzbörsen in Europa und den USA", sagt Spankowski.

Die App bekommen Nutzer kostenlos. Gebühren zahlen sie erst dann, wenn sie ihre Münzen über die Bison-App kaufen und verkaufen. Rund 0,75 Prozent Gebühr werden dann fällig, die sich in den Kauf- und Verkaufspreisen bei Bison niederschlagen.

"In der App kann man weder auf einen Kursverlust wetten, noch mit Hebel handeln. Das würde nicht zur Zielgruppe passen", sagt Spankowski. Stattdessen gibt via E-Mail Hilfe zum Handel und ein digitales Kryptoradar, das die Stimmung zu den Kryptowährungen aus sozialen Netzwerken filtert. Wird Bitcoin also gerade gehypt, oder mal wieder für tot erklärt? Der Radar soll Anlegern ein besseres Gefühl für die Märkte geben.

Vier Kryptowährungen zum Start

Zum Start sind vier Kryptowährungen in der App handelbar - Bitcoin, Ether, Litecoin und Ripple (XRP). Auch künftig soll das Angebot überschaubar bleiben "Wir wollen nicht hunderte Kryptowährungen in der App anbieten. Spezialanbieter mit einer so breiten Produktpalette gibt es schon genug auf dem Markt."

