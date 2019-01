Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Die Aussichten für die beiden zentralen Geschäftsbereiche des Börsenbetreibers seien positiv, schrieb Analystin Joanna Nader in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neuen Schätzungen für 2018 bis 2021 seien nur marginal verändert und daher ohne Auswirkungen auf Einstufung und Ziel./mf/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 14:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 14:48 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-01-31/13:58

ISIN: GB00B0SWJX34