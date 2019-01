Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaft der Eurozone wächst im vierten Quartal um 0,2 Prozent

Die Wirtschaft in der Eurozone hat im vierten Quartal 2018 ihren moderaten Expansionskurs fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem solchen Zuwachs gerechnet. Im dritten Quartal hatte die Wirtschaft ebenfalls um 0,2 Prozent zugelegt.

Eurozone-Arbeitslosenquote im Dezember stabil bei 7,9 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Dezember wie erwartet stabil geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatsniveau von 7,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Das ist weiterhin die niedrigste Quote, die seit Oktober 2008 im Euroraum verzeichnet wurde.

Spaniens Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 0,7 Prozent

Die spanische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2018 etwas stärker gewachsen als erwartet. Wie die Statistikbehörde in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,6 Prozent vorhergesagt.

Inflation in Spanien sinkt im Januar weiter

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im Januar deutlicher als erwartet verringert. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) nur noch mit einer Jahresrate von 1,0 Prozent. Im Dezember hatte der Wert 1,2 Prozent und im November 1,7 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Januar mit einer Rate von 1,2 Prozent gerechnet.

Deutsche Arbeitslosigkeit steigt im Januar witterungsbedingt

Die Arbeitslosigkeit ist im Januar wegen der Winterpause in den Unternehmen gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren 2,406 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet und damit 196.000 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. Allerdings steigt die Arbeitslosigkeit üblicherweise saisonbedingt im Januar an, weil in der Landwirtschaft und in der Bauindustrie der Betrieb heruntergefahren wird.

HDE: Einzelhandel erwartet 2 Prozent Umsatzwachstum 2019

Der deutsche Einzelhandel wird nach der Prognose des Handelsverbandes Deutschland (HDE) seinen Umsatz in diesem Jahr um 2 Prozent auf 535,5 Milliarden Euro steigern. Preisbereinigt werde das Umsatzplus bei rund 0,5 Prozent liegen. Dabei wachse der stationäre Einzelhandel um nominal 1,2 Prozent und der Online-Handel um rund 9 Prozent auf 58,5 Milliarden Euro.

Altmaier mahnt London: Es darf keinen ungeregelten Brexit geben

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat an Großbritannien appelliert, einen ungeordneten Austritt aus der Europäischen Union zu verhindern und damit Schaden für Wirtschaft und Arbeitnehmer zu vermeiden. In einer Rede im Bundestag sagte der CDU-Politiker, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union betreffe alleine in Deutschland 70.000 Unternehmen, und viele treibe es um, ob es zu Lieferengpässen, Transportproblemen und fehlenden Lagerkapazitäten komme.

Chef von Instex soll deutscher Ex-Banker Fischer werden

Chef der von Deutschland, Frankreich und Großbritannien gegründeten Finanzgesellschaft für Iran-Geschäfte wird der frühere deutsche Commerzbank-Manager Per Fischer. Der Zentralasien-Experte steht an der Spitze der Gesellschaft, mit welcher die wiedereingeführten US-Sanktionen gegen den Iran umgangen werden sollen, wie aus dem französischen Handelsregister hervorgeht und wie EU-Diplomaten in Bukarest bestätigten.

Bund und Länder wollen Digitalpakt in Arbeitsgruppe retten

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat die Beratungen über die vom Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung für den Digitalpakt vertagt. Das Gremium setzte nach Angaben des Bundesrats am Mittwochabend eine Arbeitsgruppe ein, die Kompromissmöglichkeiten ausloten soll. Wie es aus dem Umfeld des Ausschusses hieß, sollen die Arbeiten daran noch am Donnerstag beginnen.

Europäische Gesellschaft zur Umgehung von US-Sanktionen gegen den Iran gegründet

Nach monatelangen Vorarbeiten haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine Finanzgesellschaft gegründet, um die wiedereingeführten US-Sanktionen gegen den Iran zu umgehen. Die drei Regierungen wollen die Registrierung der Zweckgesellschaft nach AFP-Informationen im Laufe des Donnerstags offiziell verkünden. Sie soll in Frankreich angesiedelt werden und eine deutsche Führung erhalten.

US-Medien: Acht Tote wegen arktischer Kälte im Mittleren Westen

Die arktische Kälte hält den Mittleren Westen der USA weiter fest im Griff. US-Medien berichteten nach dem eisigen Mittwoch von acht Toten im Zusammenhang mit den extremen Niedrigtemperaturen. Landesweit fielen mehr als 2.700 Flüge aus, davon mehr als 1.800 an den beiden großen Airports von Chicago. In sechs Bundesstaaten wurde die Post nicht zugestellt, in Chicago blieben die Regionalzüge stehen.

+++ Konjunkturdaten +++

Taiwan BIP 4Q +1,76% gg Vorjahr (PROG +1,6%)

Taiwan BIP 4Q +0,4% gg 3Q

Taiwan BIP-Prognose 2018 +2,60% nach +2,66%

