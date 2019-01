Hamburg (ots) -



Gespotted in inniger Zweisamkeit: In der vergangenen Woche knisterte es gewaltig zwischen Fitnessmodel Fiona Erdmann und dem Model und Newcomer-Influencer Salih Yalin. Bei einem gemeinsamen Musik-Videodreh in Berlin zu HashMAGs "Together"-Song verstanden sich die beiden nicht nur vor der Kamera gut. Endet für die nach Dubai ausgewanderte Erdmann nun das Single-Dasein mit dem gutaussehenden Influencer?



Im Rahmen der Berliner Fashion Week hat Fiona Erdmann den Newcomer Salih Yalin - als "thnewgentleman" bekannt - bereits auf dem Fashion Week Event von HashMAG, der HashMAG Blogger Lounge, kennengelernt. Beim Videodreh am vergangenen Montag trafen die beiden Influencer erneut aufeinander. Ein Liebespaar zu spielen fiel den beiden dabei sichtlich leicht.



Doch was hat es mit dem möglicherweise neuen It-Couple auf sich? Wir haben die Auflösung: Im "Together"-Video spielen Erdmann und Yalin ein Liebespaar, das sich nach langer Zeit endlich wiedersieht. Salih Yalin überrascht Fiona Erdmann - seine Freundin - mit einer edlen Kette und Blumen. Gemeinsam mit Freunden des Paares, gespielt von den Interpreten des Songs, verbringen sie dann einen schönen Abend und feiern ihre Reunion - getreu dem Claim "Together". Wir sind gespannt, wie es mit den beiden weitergeht und ob wir die beiden demnächst gemeinsam in Dubai sehen.



"Together" ist der Kampagnensong der vom Bloggerportal HashMAG ins Leben gerufenen Kampagne gegen die Problematik der Werbekennzeichnung redaktioneller Inhalte unter Influencern. Fiona Erdmann ist seit dem Launch im November 2018 Schirmherrin und Gesicht der Aktion, die sich für ein Ende der schwammigen Rechtslage stark macht. Erdmann, die im Rahmen der Abmahnwelle durch den Verband Sozialer Wettbewerb auch persönlich betroffen ist, hat ihren Gerichtsprozess verloren und erhielt eine Strafe im fünfstelligen Bereich, verzichtet aber auf eine Revision. Gemeinsam mit HashMAG und weiteren Influencern kämpft sie nun weiter für allgemein verbindliche Richtlinien und gegen die oftmals gegenstandslosen Praxen des Verbands bezüglich Abmahnungen und Unterlassungserklärungen.



Weitere Infos zu HashMAG und der Kampagne gegen die Abmahnwelle gegen Influencer finden Sie unter www.hashmag.de



Das Musikvideo ist unter https://www.youtube.com/watch?v=EHSZbMI8e7w abrufbar.



