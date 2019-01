Rodgau (ots) -



Kuba zieht jeden in seinen Bann. Einmal erlebt, bleibt die karibische Insel unvergesslich. Kaum ein anderes Land hat seine Ursprünglichkeit im Zeitalter der Neuorientierung und Globalisierung so bewahrt. Kuba befindet sich derzeit aber auch im Wandel und bietet daher viel wirtschaftliches Potential. Besonders willkommen sind Europäer - auch wegen des nach wie vor bestehenden US-Embargos. Geschäftsleute, Investoren und Menschen mit unternehmerischer Erfahrung, Engagement und Ideen werden herzlich begrüßt. Denn: In vielen Branchen - vom Pharma- und Medizinbereich bis hin zur Bauwirtschaft - besteht großer Bedarf an Investitionen und fachlicher Expertise.



Kuba Business: Inspiration



Eine Erfahrung, die auch Monika Cuzma Cépeda erstmals vor vier Jahren machte. Land und Leute haben sie nie wieder losgelassen. Heute organisiert die Spanisch-Sprachexpertin und Business Mental Coach aus dem hessischen Rodgau mit ihrer Firma Cuba Lingua sowie Partnern in Deutschland und Kuba individuelle Erkundungsreisen zur Business- und Geschäftsanbahnung. Sie vermittelt interessierten Unternehmen und Privatpersonen Kontakte zu Vertretern der kubanischen Politik und Wirtschaft. Darunter auch: Begegnungen mit Beauftragten der kubanischen Industrie- und Handelskammer in Havanna als solide Basis für mögliche Geschäftsmodelle und deren Realisierung vor Ort. Je nach Interessensschwerpunkt werden die Treffen branchenspezifisch ausgerichtet. Die Reiseteilnehmer profitieren von den guten Kontakten zu politischen und wirtschaftlichen Akteuren sowie engen Beziehungen zur kubanischen Kunst- und Kulturszene. Engagierte und kreative Köpfe erhalten Zugang zu neuen inspirierenden Welten - jenseits touristischer Pfade: beim Besuch eines Ökoparks und eines Agro - beide im Zeichen nachhaltiger Landwirtschaft und Ökonomie. Ebenso möglich: der Besuch einer Klinik und Firmen des Medizin- und Pharma-Sektors sowie Sporteinrichtungen.



Kuba live: Individualität



Für ihre Reisegruppen stellen die Cuba Lingua-Spezialisten einen jeweils individuellen Ablauf im Baukasten-Prinzip zusammen. Wünsche, Vorstellungen und Möglichkeiten des Vorort-Programms werden im Vorfeld detailliert erörtert und festgelegt. Dazu gehören auch die bevorzugte Art der Unterkunft und Verpflegung sowie die Länge der Reise. Da Hin- und Rückflug vom Teilnehmer selbst gebucht werden, sind hier nach vorheriger Absprache viele Varianten möglich. Als Logis stehen neben exklusiven Hotels auch Stadtwohnungen und private Villen in und um Havanna zur Verfügung. Wesentlicher Bestandteil der Reise ist ein begleitendes Spanisch-Sprachtraining nach der Cuba Lingua-Methode und dessen unmittelbare lebendige Anwendung in realen Situationen vor Ort. Sprachneulinge macht dies fit für den professionellen Erstkontakt, Fortgeschrittene lernen unter Leitung von Sprachtrainerin und Business Coach Monika Cuzma Cépeda zudem die Besonderheiten der kubanischen Geschäfts- und Alltags-Kommunikation kennen. Reisebegleitend - besonders bei Geschäftsterminen - erfolgt auf Wunsch durchgängig eine Übersetzung Deutsch-Spanisch-Deutsch.



Kuba Kultur: Vielfalt



Die angebotenen Highlights der Reisen umfassen in der Regel mindestens zwei Halbtagesausflüge. Darunter beispielsweise: ein Besuch der traditionellen Zigarren-Produktion, eines Rum-Museums sowie einer afro-kubanischen Tanzveranstaltung oder eine besondere Stadtführung durch Havanna. Eine Stippvisite in der "Casa de la Musica" bringt Kubas Musiklandschaft näher. Absolut exklusiv - und normalerweise nur für Kubaner zugänglich - ist ein Musikabend im UNEAC, der Nationalen Union der Schriftsteller und Künstler Kubas. Hier trifft sich die kulturelle und künstlerische Prominenz des Landes zum Musik- und Gedankenaustausch.



Auch soziales Engagement kann ins Programm integriert werden: Dank engagierter Partner in Havanna bestehen hier bereits Kontakte zum soziokulturellen Gemeindeprojekt "Arcos de la Cultura" ("Bögen der Kultur").



Geplante Reisetermine sind April sowie Oktober/November 2019. Mehr Informationen: https://monikacuzmacepeda.com/kuba-reise-havanna-2019



