In Deutschland hat es 2017 knapp 955 000 meldepflichtige Unfälle am Arbeitsplatz gegeben. Das sei trotz gestiegener Beschäftigtenzahlen ein halbes Prozent weniger als im Jahr zuvor, teilte die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) am Donnerstag in Dortmund mit. Die Unfallquote sei mit 22,5 Unfällen pro 1000 Vollzeitbeschäftigten auf den niedrigsten Stand seit Bestehen der Bundesrepublik gesunken. Leicht gestiegen ist die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle um sieben auf 564.

Schätzungen der BauA zufolge fielen 2017 rund 669 Millionen Erwerbstage durch Arbeitsunfähigkeit aus. Im Durchschnitt war demnach jeder Beschäftigte 16,7 Tage im Jahr 2017 arbeitsunfähig. Mit 22,5 Prozent waren Muskel-Skelett-Erkrankungen die häufigste Ursache für Ausfälle, vor psychischen Erkrankungen (16 Prozent) sowie Atemwegserkrankungen (13,9 Prozent)./hs/DP/jha

