Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Unilever NV nach den Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal seien von schwächer als erwarteten Umsätzen bei besserer Margenentwicklung bestimmt gewesen, schrieb Analyst Andy Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Entwicklung sei nicht allzu überraschend. Die Absicht des Managements, das Wachstum anzukurbeln, sei nicht neu und harre weiterhin der Verwirklichung./mf/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-01-31/14:07

ISIN: NL0000009355