Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Das vierte Quartal des Ölkonzerns sei gewinnseitig besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe unter den großen Öl-Konzernen einer der bevorzugten Werte. In den kommenden Jahren dürften die freien Mittel stärker steigen, als es die Dividendenpläne nahelegen./mf/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-01-31/14:09

ISIN: GB00B03MLX29