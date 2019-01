Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Nach seiner routinemäßigen Pressekonferenz in der vergangenen Woche hielt Mario Draghi dieser Tage eine Rede vor einem Ausschuss des EU-Parlaments, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank AG.Und wie immer habe man bei dem Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) zwischen den Zeilen lesen müssen, um seine Botschaft zu verstehen. Dabei habe er gesagt, dass die EZB "in any event" bereit sei, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente anzuwenden, um ihr Inflationsziel zu erreichen. Auf Nachfrage habe Draghi schließlich gesagt, dass die Notenbank bei einer dramatischen Verschlechterung der Konjunkturlage und/oder einem Absacken der Inflation auch wieder Werkzeuge wie den neuerlichen Ankauf von Bonds einsetzen könne. ...

