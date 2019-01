Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die FED-Sitzung von gestern (30.01.) hat an den Zinsmärkten deutliche Reaktionen hervorgerufen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Renditen hätten über die gesamte Zinsstruktur nachgegeben. Notenbankchef Jerome Powell habe sich unerwartet "dovish" gezeigt. Zwar habe er die konjunkturelle Lage als weiterhin robust beschrieben, dann aber auf viele Unsicherheiten verwiesen, die Geduld verlangt hätten. Die Analysten der HSH Nordbank AG würden mittlerweile nur noch von einem Zinsschritt in diesem Jahr ausgehen. Am bemerkenswertesten sei die separate Stellungnahme zur Steuerung der Bilanzsumme gewesen. Demnach werde die FED zwar den Bilanzabbau zunächst fortsetzen. Grundsätzlich habe man aber nicht vor, die Überschussliquidität (also die Zentralbankgeldmenge, die die Geschäftsbanken bei der Notenbank anlegen würden) auf ein historisches Normalniveau abzusenken. Vielmehr sei die Überschussliquidität für den Bankensektor stabilisierend, sie sei ein "sicheres Asset". ...

