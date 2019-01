Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Zeichen von Familie, Freundschaft und Liebe: Das ZDF zeigt vier neue "Frühling"-Filme in Folge. Ab Sonntag, 3. Februar 2019, 20.15 Uhr, ist Simone Thomalla wieder in der Hauptrolle als Dorfhelferin Katja Baumann zu sehen. Alle vier Episoden stehen bereits ab Samstag, 2. Februar 2019, ab 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Aktuell dreht das ZDF erstmals auch ein Weihnachtsspecial für die "Herzkino"-Reihe.



Im Ensemble- und Episoden-Cast der neuen Folgen spielen Marco Girnth, Cristina do Rego, Johannes Herrschmann, Johanna Klante, Kristo Ferkic, Aniya Wendel, Caroline Ebner, Carolyn Genzkow, Jan Sosniok, Helmfried von Lüttichau, Jule Ronstedt, Nadine Wrietz und andere.



Ausführlichere Informationen zu den vier Folgen in der Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/fruehling-4/



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/fruehling



http://herzkino.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121