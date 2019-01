Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever NV nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das Geschäftsjahr 2018 des Lebensmittelproduzenten habe bei Margen und Gewinn je Aktie die Schätzungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Debatte um schwaches Wachstum bei gleichzeitig starker Margenentwicklung dürfte angesichts des Ausblicks anhalten./mf/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 02:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-01-31/14:26

ISIN: NL0000009355