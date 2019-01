Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 140 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel spiegele gesunkene Aktienbewertungen bei weitgehend unveränderten Prognose wider, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Siemens bleibe aber der bevorzugte Wert im Sektor, da im Lauf der Zeit eine Neustrukturierung des Konzerns stattfinden dürfte./mf/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 15:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-01-31/14:32

ISIN: DE0007236101