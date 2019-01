IRW-PRESS: Cognetivity Neurosciences Ltd.: Cognetivity Neurosciences veröffentlicht wesentliche Ergebnisse aus seiner ICA-Forschung in der von Nature Publishing Group publizierten Fachzeitschrift Scientific Reports

Cognetivity Neurosciences veröffentlicht wesentliche Ergebnisse aus seiner ICA-Forschung in der von Nature Publishing Group publizierten Fachzeitschrift Scientific Reports

- Das führende und von Experten begutachtete wissenschaftliche Fachmagazin veröffentlicht bahnbrechende Ergebnisse

- Wissenschaftliche Grundlagen von Cognetivitys kognitiver Bewertungsplattform werden von akademischer Seite bestätigt

Vancouver, British Columbia, 31. Januar 2019 - Cognetivity Neurosciences Ltd. (das Unternehmen oder Cognetivity) (CSE: CGN; FWB: 1UB; OTCQB: CGNSF) hat heute bekannt gegeben, dass die Ergebnisse aus dem Forschungs- und Entwicklungsprogramm des Unternehmens, das sich der Integrated Cognitive Assessment-(ICA)-Plattform (Plattform für die ganzheitliche kognitive Bewertung) widmet, von den Herausgebern von Nature in einer führenden, von Experten begutachteten akademischen Fachzeitschrift namens Scientific Reports veröffentlicht wurden.

In diesem Fachbeitrag werden die Ergebnisse aus wichtigen Studien beschrieben, welche die Wirksamkeit des einzigartigen ICA-Ansatzes - bei dem über eine rasche visuelle Kategorisierung Änderungen in der kognitiven Leistung festgestellt werden können - sowie seinen potenziellen Nutzen in der Früherkennung psychischer Erkrankungen wie Demenz bzw. in der Mikroüberwachung der kognitiven Leistung bestätigen.

Dr. Sina Habibi, CEO und ein Director von Cognetivity, erklärt: Wir freuen uns außerordentlich, diese erste, von Experten geprüfte Publikation unserer bahnbrechenden Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der kognitiven Leistungsmessung ankündigen zu können. Nachdem uns nun Patente für wichtige Bereiche unserer Technologie gewährt wurden, konnten wir Einzelheiten aus unserem Forschungs- und Entwicklungsprogramm sowie einige der hervorragenden Ergebnisse veröffentlichen, die bestätigen, dass unser Ansatz eine sensitive, reproduzierbare und vollständig skalierbare Lösung zur Früherkennung von Krankheiten im Zusammenhang mit kognitiver Beeinträchtigung darstellt. Unser Ziel ist es, unsere Technologie möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen - sei es nun im klinischen Umfeld zur der so wichtigen Früherkennung von Erkrankungen wie Demenz, oder auch zur Befähigung von Menschen, im Rahmen ihrer allgemeinen Gesundheitskontrolle auch ihre kognitiven Leistungen laufend effizient zu messen.

Den ungekürzten Fachartikel finden Sie unter www.nature.com/articles/s41598-018-37709-x.

Über Cognetivity Neurosciences Ltd.

Cognetivity ist ein Technologieunternehmen, das eine kognitive Untersuchungsplattform für die Bewertungsmethode des Integrated Cognitive Assessment (ICA) für den Einsatz in der medizinischen Praxis und im kommerziellen Bereich entwickelt. Die von Cognetivity konzipierte ICA-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernmethoden, mit denen anhand einer Leistungsprüfung großer Hirnareale erste Anzeichen von Defiziten zur möglichen Früherkennung einer Demenz ermittelt werden sollen. Ziel von Cognetivity ist es, die ICA-Plattform anhand von geplanten klinischen Studien weiterzuentwickeln und in Nordamerika und Europa auf den Markt zu bringen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.cognetivity.com.

Über Scientific Reports

Scientific Reports ist eine öffentlich zugängliche Online-Fachzeitschrift, die von den Herausgebern von Nature veröffentlicht wird. In der Fachzeitschrift werden wissenschaftlich fundierte Ergebnisse der Primärforschung aus sämtlichen Bereichen der Naturwissenschaften und klinischen Wissenschaften publiziert. https://www.nature.com/content/scirep-facts/index.html

