Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 225 auf 210 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Elektroautobauer habe mit Blick auf die Gewinne und die freien Barmittel ein weiteres solides Quartal hinter sich, aber die Nachfrage dürfte sich nun abschwächen, schrieb Analyst David Tamberrino in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 06:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-01-31/14:35

ISIN: US88160R1014