Das Rezept für Unternehmenserfolg? Sei ein König in der Nische! Diese Strategie verfolgen die deutschen Weltmarktführer. Aber wie erobert man einen Markt und verteidigt die Spitze? Die Geheimnisse der Hidden Champions.

Christoph Ballin wollte seine Freizeit nur noch ein bisschen netter gestalten. Er arbeitete gut und gern im Top-Management des Gartengeräteherstellers Gardena - und, wie das so ist in solchen Positionen: Er war mehr unterwegs als zu Hause. Umso wichtiger waren ihm die Wochenenden. Ein Haus am See besaß er schon, noch dazu in Starnberg, jetzt fehlte nur das passende Hobby. Also beschloss Ballin, sich ein kleines Boot zuzulegen. Verbrennungsmotoren waren verboten. Ein Elektromotor musste her.

An einem Samstag im Jahr 2004 präsentierte er sein neues Gefährt dem Vorstandskollegen Friedrich Böbel. Ballin war stolz, erwartete Bewunderung - und erntete Entsetzen. "Ein grässlicher Motor!", sagte Böbel. "Der beste auf dem Markt!", konterte Ballin. Damals ahnten sie noch nicht, dass beide recht hatten. Und dass das kleine Boot und die Meinungsverschiedenheit am Anfang einer Geschichte stehen, die von einem stolzen Weltmarktführer handelt. Doch davon später mehr.

Die ganze Welt beneidet Deutschland um seine Familienunternehmer. Ökonomisch erfolgreich, menschlich, wertegebunden und regional verankert: Der Mittelstand bildet das Rückgrat der hiesigen Wirtschaft und stabilisiert den Wohlstand der Nation. In keinem anderen Land gibt es so viele Weltmarktführer. Made in Germany ist immer noch ein globales Qualitätsversprechen, ein Symbol des deutschen Exportwunders.

Niemand weiß das so gut wie Christoph Müller. Der BWL-Professor lehrt an der HBM Unternehmerschule der Universität St. Gallen, seine Leidenschaft gilt dem Phänomen der Hidden Champions. Deshalb erstellt er jedes Jahr einen Index der Weltmarktführer, 455 deutsche Firmen stehen derzeit drauf. Aber Müller wäre ein schlechter Wissenschaftler, wenn er sich nur auf die nicht mehr wirklich heimlichen Firmenstars fokussieren würde. Ihn interessieren auch jene, die knapp hinter dem Vorhang auf ihren großen Auftritt warten. Deshalb hat er für die WirtschaftsWoche eine Liste mit "Future Champions" erstellt. Firmen also, denen der Experte das Potenzial zum Weltmarktführer attestiert - weil sie vier Kriterien erfüllen: Sie sind eigentümergeführt und sitzen zu mindestens 50 Prozent im deutschsprachigen Raum; sie sind auf mindestens drei Kontinenten aktiv; sie setzen zwischen 5 und 50 Millionen Euro jährlich um, mindestens 40 Prozent davon im Ausland; und sie sind weltweit die Nummer eins oder zwei in ihrer Branche. Das trifft derzeit auf 62 Unternehmen zu (siehe Tabelle).

Diese Unternehmen haben das Zeug zum Weltmarktführer

Doch was ist das Erfolgsgeheimnis eines Weltmarktführers? Wie bleibt man - und wird man einer? Die beiden Managementprofessoren W. Chan Kim und Renée Mauborgne von der französischen Insead Business School bemühen eine maritime Metapher, um dem Mysterium auf die Spur zu kommen: Sie haben 2005 ein Buch veröffentlicht, das inzwischen 3,5 Millionen Mal verkauft wurde. Es heißt: "Der Blaue Ozean als Strategie." Darin erklären die beiden, wie Unternehmen neue Märkte erschließen, neue Kunden erreichen können. In roten Ozeanen, so Kim und Mauborgne, tummeln sich Konkurrenten in bestehenden Branchen - die Farbe deutet das Blut der Kontrahenten an, die sich bekämpfen. Blaue Ozeane hingegen stehen für Branchen, die noch nicht existieren. Die Märkte sind noch nicht erschlossen - das Wasser ist noch ungetrübt.

"Es wird immer wichtig bleiben, die Kontrahenten im roten Ozean zu überflügeln", sagen Kim und Mauborgne. Doch wer wachsen will, darf sich damit nicht zufriedengeben. Der technologische Fortschritt hat die Produktivität erhöht, Firmen können mehr Produkte und Dienstleistungen anbieten, in vielen Branchen übersteigt das Angebot die Nachfrage. Unternehmen stehen im globalen Konkurrenzkampf, den sie entweder über den Preis oder die Qualität führen müssen. Das Ergebnis: Der Gewinn schrumpft, der Wettbewerb läuft tendenziell ruinös ab. "Die Konkurrenz lässt sich daher nur auf eine Weise schlagen", resümieren Kim und Mauborgne: "Indem man aufhört, es zu versuchen."

Eine Klasse für sich

Der deutsche Mittelstand als großer Tümmler im blauen Ozean - davon machte sich Hermann Simon vor mehr als 30 Jahren noch keine Vorstellung. Er war damals Wissenschaftlicher Direktor des Vorläufers der European School of Management and Technology und traf in Düsseldorf den Wirtschaftswissenschaftler Theodore Levitt. Der damalige Harvard-Professor wollte von Simon wissen, warum ausgerechnet Deutschland als Exportweltmeister reüssiere. Schnell wurde Simon klar, dass die Antwort viel mit dem heimischen Mittelstand zu tun haben musste - und weniger mit den Großkonzernen. Sehr viel länger dauerte es, bis er die Gründe verstand.

Mittlerweile gehört der 71-Jährige zu den gefragtesten Mittelstandsexperten des Landes. Simon hat nicht nur den Begriff "Hidden Champions" erfunden, sondern mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, er hält rund um den Globus Vorträge und garniert sie mit Erfolgsformeln. Seine wichtigste: "Nur mit einem klaren Fokus wird man Weltklasse."

Spezialisierung, sagt Simon, biete immer noch die größte Chance, in (s)einem Bereich der Beste zu sein. Wer sich zu 100 Prozent auf einen Teilmarkt konzentriert, kämpft härter um seinen Anteil als jeder Konzern, für den es sich nur um ein Geschäftsfeld von vielen handelt. Hidden Champions übernehmen außerdem oft den größten Teil einer Wertschöpfungskette selbst: Kompetenzen werden in der Firma gebündelt, nur das Nötigste wird Zulieferern überlassen. Und schließlich ist die Konzentration des Geschäfts auch der Innovation zuträglich: Nischenanbieter arbeiten meist eng mit ihren Kunden zusammen, kennen ihre Bedürfnisse, hören ihre Wünsche. Dadurch stellen sie häufig bessere Produkte her. "Doch dafür muss man wachsam sein", sagt Simon.

Aber wie genau geht das? Wie lassen sich diese blauen Ozeane finden, erobern und verteidigen? ...

